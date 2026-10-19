Prayagraj News: शंकरगढ़ में 101 कन्याओं को कराया गया कन्याभोज

Prayagraj News: शंकरगढ़ में 101 कन्याओं को कराया गया कन्याभोज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 19 Oct 2026 02:31 AM IST
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अष्टमी पर नवदुर्गा पूजा कमेटी पटहट रोड लाइनपार में मां भगवती के पंडाल में 101 कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। नव दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद माता रानी से मांगा। कन्या भोज में मुख्य रूप से सुजीत केसरवानी, शिवम कौशल, रवि केसरवानी, महेश केसरवानी, बृजेश सोनी, शिवेश सोनी, उमेश केसरवानी, विक्की केसरवानी, शिव बाबू केसरवानी, सरिता सोनी, नीलू, माया, सिया, जीविका, श्री सोनी, शुभी, मिनी सिंह आदि रहे। वहीं, आनापुर के अलादादपुर गांव के मंदिर में भक्तों ने हवन-पूजन किया।
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