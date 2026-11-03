यूपीईएसएससी : विशेष टीईटी में शामिल हुए 87.92 प्रतिशत परीक्षार्थी, सरकारी शिक्षकों के लिए कराई गई परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी-2026) आयोजित हुई। यह परीक्षा प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों (प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ व आगरा) के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में हुई। पहली पाली की परीक्षा 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक कराई गई।

मंडल मुख्यालय लखनऊ के केंद्र ''बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज, स्टेशन रोड पर एक फर्जी परीक्षार्थी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जो किसी अन्य वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा में बैठा हुआ था। विधिक कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे पुलिस को सौंप दिया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई।

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आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अुनसार, दोनों पालियों में कुल 93,681 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया जो कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों का 87.92 प्रतिशत है। प्रथम पाली (कक्षा 1 से 5) में पंजीकृत 58,353 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 50,666 (86.80 प्रतिशत) अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि द्वितीय पाली (कक्षा 6 से 8) में पंजीकृत 48,194 अभ्यर्थियों में से 43,015 (89.25 प्रतिशत) परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों की उपस्थिति 89.25 प्रतिशत तथा पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 89.28 प्रतिशत दर्ज की गई।