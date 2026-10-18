Prayagraj News: कीडगंज, एयरपोर्ट और करेली में जुआ खेलते 22 गिरफ्तार

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डीसीपी सिटी सागर जैन ने बताया कि कीडगंज पुलिस ने न्यू बैरहना में करन निषाद की गैराज के पास छापा मारकर नौ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गुड्डू, सत्यम, दीपू, दिनेश, अबु, लवकुश, दीपू, राजेंद्र और प्रिंस केसरवानी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 1.02 लाख रुपये बरामद हुए। विज्ञापन

वहीं, एयरपोर्ट पुलिस ने मोहिनी चौराहे से एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास छापा मार कर अनूप, अनिल, रामसरन, चरन, राहुल और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। कब्जे से कुल 15200 रुपये मिले। करेली पुलिस ने अकबरपुर में छापा मार कर समीर, गुलाब, अकील, इरशाद, अरमान, माजिद और अनीश को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से 28790 रुपये बरामद किए गए। विज्ञापन विज्ञापन

डीसीपी सिटी सागर जैन ने बताया कि कीडगंज पुलिस ने न्यू बैरहना में करन निषाद की गैराज के पास छापा मारकर नौ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गुड्डू, सत्यम, दीपू, दिनेश, अबु, लवकुश, दीपू, राजेंद्र और प्रिंस केसरवानी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 1.02 लाख रुपये बरामद हुए।वहीं, एयरपोर्ट पुलिस ने मोहिनी चौराहे से एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास छापा मार कर अनूप, अनिल, रामसरन, चरन, राहुल और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। कब्जे से कुल 15200 रुपये मिले। करेली पुलिस ने अकबरपुर में छापा मार कर समीर, गुलाब, अकील, इरशाद, अरमान, माजिद और अनीश को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से 28790 रुपये बरामद किए गए।

कीडगंज, एयरपोर्ट और करेली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से जुए की फड़ और तलाशी में एक लाख 46 हजार 990 रुपये नकद और 156 ताश के पत्ते बरामद किए गए। तीनों थानों में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।