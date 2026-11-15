Prayagraj News: मतदाता पुनरीक्षण की पहली परीक्षा में 157 बीएलओ फेल, वेतन पर लगी रोक

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उन्होंने सभी अनुपस्थित बीएलओ का एक दिन का वेतन और मानदेय रोकने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है।विधानसभा क्षेत्र के 419 बूथों के बीएलओ का प्रशिक्षण शनिवार को सात पालियों में कराया गया। इसके लिए बहादुरपुर विकासखंड शारदादीन सिंह लॉ कॉलेज अंदावा, विकासखंड सहसों और विकासखंड फूलपुर के सभागार में व्यवस्था की गई थी।प्रशिक्षण में बहादुरपुर से 47, अंदावा से 52, सहसों से 25 और फूलपुर विकासखंड से 33 बीएलओ अनुपस्थित रहे। इस तरह कुल 157 बीएलओ प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे।एसडीएम हीरालाल सैनी ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को उनका एक दिन का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है।प्रशिक्षण के दौरान मौजूद बीएलओ को मतदाता सूची में छूटे हुए और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।एसडीएम ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। इसके लिए घर-घर संपर्क कर मतदाताओं को जागरूक किया जाए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जाए।अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 419 बीएलओ के साथ 42 सुपरवाइजर और सात सहायक निर्वाचन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ तहसील से एक राजस्व निरीक्षक और तीन लेखपालों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी तय की गई है।मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कोटेदारों के साथ ग्राम प्रधानों, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए), शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। कोटेदारों को अभियान से जोड़ने के लिए 13 नवंबर को विकासखंडवार बैठक की गई थी।