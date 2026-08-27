Aligarh News: हाईटेंशन लाइन के करंट से युवक की गई जान
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:50 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:50 AM IST
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गांव बामोती में मंगलवार सुबह हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
गांव में आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन गुज रही है। परिजनों ने बताया है कि लेखराज पुत्र तोताराम सुबह करीब 10 बजे अपने घर के सामने लाइन के करंट से बचने के लिए पीवीसी पाइप डाल रहा था। काम करने से पहले गांव बाहर लाइन का कटआउट निकाल दिया था। पाइप डालते वक्त अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में लेखराज आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन और पड़ोसी उसे तत्काल खैर सीएचसी ले गए।
डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। खैर इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से लेखराज की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिजनों की ओर से घटना को लेकर कोई तहरीर नहीं दी गई है। लेखराज अपने पीछे मां इंद्रवती देवी, पत्नी प्रवेश देवी, बेटे दीपांशु और हिमांशु तथा बेटी मान्या को छोड़ है। वह दो भाइयों और एक बहन में बीच का था और गांव में मजदूरी करता था।
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गांव में आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन गुज रही है। परिजनों ने बताया है कि लेखराज पुत्र तोताराम सुबह करीब 10 बजे अपने घर के सामने लाइन के करंट से बचने के लिए पीवीसी पाइप डाल रहा था। काम करने से पहले गांव बाहर लाइन का कटआउट निकाल दिया था। पाइप डालते वक्त अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में लेखराज आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन और पड़ोसी उसे तत्काल खैर सीएचसी ले गए।
डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। खैर इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से लेखराज की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिजनों की ओर से घटना को लेकर कोई तहरीर नहीं दी गई है। लेखराज अपने पीछे मां इंद्रवती देवी, पत्नी प्रवेश देवी, बेटे दीपांशु और हिमांशु तथा बेटी मान्या को छोड़ है। वह दो भाइयों और एक बहन में बीच का था और गांव में मजदूरी करता था।
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