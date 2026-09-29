Aligarh News: हाईटेंशन लाइन के करंट से युवक की मौत

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हसन पुत्र शाहिद खान सुबह करीब नौ बजे घर की छत पर केबल को ठीक कर रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रही 11 केवी लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हसन तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी चार वर्ष पहले शादी हुई थी। उसके पीछे दो वर्षीय बेटी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने देर शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि खंभे में करंट आने के वजह से हसन को करंट लगा है।एसडीओ विद्युत विभाग गभाना निशांत कुमार ने बताया कि युवक की मौत 11 केवी लाइन की चपेट में आने से हुई है। पोल में करंट आने की बात सही नहीं है। परिजनों को विभागीय स्तर से मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा।