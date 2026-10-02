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Aligarh News: शादी से इन्कार पर युवक ने प्रेमिका को पीटा, केस दर्ज

Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
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Youth beats up girlfriend for refusing to marry; case registered
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
क्वार्सी थाना क्षेत्र में शादी से इन्कार करने पर एक युवक ने प्रेमिका को बाल पकड़ कर पीटा। चीख-पुकार पर लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की शिकायत पर क्वार्सी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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युवती रामघाट रोड स्थित आई सेंटर में नौकरी करती है। उसने बताया कि करीब दो साल पहले उसकी मुलाकात सासनी गेट क्षेत्र के रोहित से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। युवती ने परिजनों के सामने रोहित से शादी की इच्छा जताई थी।
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परिवार ने इस रिश्ते से इन्कार कर दिया, जिसके बाद युवती ने रोहित से बातचीत बंद कर दी। बातचीत बंद होने से नाराज रोहित आई सेंटर पहुंचा और युवती पर बात करने का दबाव बनाया। सेंटर से बाहर आने पर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद रोहित ने युवती को बाल पकड़कर पीटा। सड़क पर हंगामा देख आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सीओ सर्वम सिंह के अनुसार, पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है।
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