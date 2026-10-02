Aligarh News: युवक पर तमंचे से गोली चलाने का आरोप

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पंचशील कॉलोनी निवासी अंकुर कुमार ने बताया कि वह जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकला था। गंदे नाले के पास पहुंचने पर बाइक सवार चार युवक वहां आ गए। आरोप है कि उन्होंने उसके छोटे भाई अंकित को निशाना बनाकर तमंचे से गोली चला दी। अंकित ने किसी तरह बचकर अपनी जान बचाई। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर रोहित, हिमांशु और वरुण उर्फ लैपट समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

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क्वार्सी थाना क्षेत्र में गंदे नाले के पास युवक पर कथित फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।