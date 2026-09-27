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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Young man's hair and moustache partially shaved, face blackened, tied to a tree, and beaten with shoes and slippers

Aligarh News: युवक के आधे बाल-मूंछ काटे, मुंह काला कर पेड़ से बांधा, जूते-चप्पल से पिटाई

Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
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Young man's hair and moustache partially shaved, face blackened, tied to a tree, and beaten with shoes and slippers
गांव दुभिया बंजारा में शुक्रवार दोपहर ग्रामीणों ने एक महिला और युवक को झाड़ियों में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। युवक का आधे बाल, दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर मुंह काला कर दिया। दोनों को गांव में घुमाते हुए पेड़ से बांधकर युवक की जूते-चप्पल से पिटाई की।
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घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक-महिला सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
ग्रामीणों के अनुसार पकड़ा गया युवक खैर क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी बहनों की शादी दुभिया बंजारा गांव में हुई है। बहन के ससुराल पक्ष की एक महिला से युवक के संबंध थे।
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शुक्रवार को युवक और महिला झाड़ियों में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। इसके बाद पूरा गांव जमा हो गया। वायरल वीडियो में नजर आया है कि युवक के सिर के बाल, दाढ़ी-मूंछ आधा मुंडवाने के बाद चेहरा काला करके गांव में घुमाया गया। युवक और महिला दोनों को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। आरोप है कि युवक को जबरन यूरिन भी पिलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ित युवक और महिला के साथ तीन-तीन महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में ले लिया।
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