Aligarh News: जनगणना-2027 के लिए फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशिक्षण में फील्ड ट्रेनरों को जनगणना कार्य की प्रक्रिया, फील्ड स्तर पर अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और गणना से जुड़े दायित्वों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों से जनगणना कार्य को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गंभीरता और पूरी सावधानी से संपादित करने पर जोर दिया।जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण का प्रशिक्षण 7, 8 और 9 अक्टूबर तथा दूसरे चरण का प्रशिक्षण 12, 13 और 14 अक्टूबर को होगा।कार्यक्रम में एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एसडीएम कोल, एएसडीएम कोल, तहसीलदार कोल, नगर निगम के संबंधित चार्ज अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।