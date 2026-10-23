Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:59 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:59 AM IST
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ट्रायल :
स्टेडियम : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
स्टेडियम : प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण :
सारसौल : होटल फॉर्च्यून में अग्रनव्या संस्था का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे।
नवरात्र उत्सव :
जीटी रोड : वार्ष्णेय कॉलेज के खेल मैदान में नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति की ओर से नवरात्र उत्सव शाम 7 बजे।
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स्टेडियम : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
स्टेडियम : प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण :
सारसौल : होटल फॉर्च्यून में अग्रनव्या संस्था का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे।
नवरात्र उत्सव :
जीटी रोड : वार्ष्णेय कॉलेज के खेल मैदान में नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति की ओर से नवरात्र उत्सव शाम 7 बजे।