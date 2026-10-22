अलीगढ़: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की ऑडी से कुचलकर हलवाई की मौत, केस दर्ज, ड्राइवर को गिरफ्तारी को टीमें गठित

हॉर्न बजाने पर कहासुनी, फिर पीछे से मारी टक्कर

घटना मंगलवार 20 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे की है। गभाना क्षेत्र के मेहरावल नगरिया निवासी मनोज हलवाई का काम करते थे। वह दुकान बंद करने के बाद कुछ सामान पहुंचाने के लिए अपने साथी कन्हैया के साथ बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। सारसौल में साईं कॉलेज के पास ऊदला मोड़ पर उन्होंने सामान लेने के लिए बाइक रोकी थी। कन्हैया दुकान पर सामान देने गया था। इसी दौरान पीछे से आई सफेद ऑडी में सवार लोगों ने बाइक हटाने के लिए हॉर्न बजाया।



कन्हैया के मुताबिक, बाइक हटाने के बाद भी कार सवारों ने मनोज से गाली गलौज की। मनोज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बाइक हटाने के बावजूद गाली क्यों दी जा रही है? इस पर कार सवारों ने उन्हें आगे देख लेने की धमकी दी। कहासुनी के बाद मनोज अपने साथी के साथ वहां से आगे निकल गए।



आरोप है कि करीब 500 मीटर आगे वही ऑडी तेज रफ्तार में पीछे से आई और बाइक में टक्कर मार दी। मनोज कार के आगे गिर गए, जबकि कन्हैया सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। आरोप है कि इसके बाद चालक ने कार मनोज की ओर मोड़कर उनके ऊपर चढ़ा दी। कार के दोनों पहिये उनके ऊपर से गुजर गए। आसपास मौजूद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की और ईंट-पत्थर भी फेंके, लेकिन चालक गाड़ी लेकर सूतमिल की ओर भाग निकला।



सीसीटीवी में दिखा घटनाक्रम, हत्या की धारा में रिपोर्ट

हादसे की सूचना पर पहुंची बन्नादेवी पुलिस दोनों घायलों को अस्पताल ले गई। कन्हैया को हल्की चोटें आईं, जबकि मनोज को पहले जिला अस्पताल और फिर दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार तड़के उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।



घटना के बाद पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठानों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। बृहस्पतिवार सुबह हरीपल गेस्ट हाउस की फुटेज से सफेद ऑडी की पहचान होने की जानकारी सामने आई। कार का नंबर यूके 07 एफ-75 है और यह पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के नाम पंजीकृत बताई गई है। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर उसका तकनीकी मुआयना कराया है।



एसएसपी नीरज जादौन के मुताबिक, सीसीटीवी में दिखाई देने वाला घटनाक्रम सामान्य सड़क दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। पहली टक्कर के बाद कार दोबारा मनोज की ओर बढ़ाए जाने के पहलू को देखते हुए हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कीक गई। मनोज के चाचा छोटेलाल की शिकायत पर अज्ञात कार सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।