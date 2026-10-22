फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Ex BJP Chief Audi Crushes Halwai Murder

अलीगढ़: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की ऑडी से कुचलकर हलवाई की मौत, केस दर्ज, ड्राइवर को गिरफ्तारी को टीमें गठित

Thu, 22 Oct 2026 11:14 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 22 Oct 2026 11:14 PM IST
सार

भाजपा नेता के ड्राइवर कपिल ने पूछताछ में पहले घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए कहा कि उसने नौकरी के दबाव और मालिक के परिवार के एहसान के चलते ऐसा कहा था। उसने घटना के समय कार चलाने से इन्कार किया।

विज्ञापन
Aligarh Ex BJP Chief Audi Crushes Halwai Murder
मृतक मनोज, ऑडी कार जिससे हादसा हुआ - फोटो : फाइल फोटो, पुलिस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के सारसौल में दशहरे की रात पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के नाम पंजीकृत ऑडी कार से कुचलकर हलवाई मनोज (40) की मौत की मौत हो गई। हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद बाइक सवार मनोज को पीछे से टक्कर मारने और फिर उनके ऊपर कार चढ़ाने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या के पहलू से जांच शुरू की है।

विज्ञापन


कार के मालिक चौधरी देवराज सिंह ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उनका चालक कपिल गाड़ी चला रहा था। वहीं, पुलिस के मुताबिक, वारदात के वक्त कार उनका भतीजा विक्रांत के चला रहा था। पुलिस का कहना है कि चालक की पहचान भाजपा नेता के भतीजे विक्रांत के रूप में कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। घटना के बाद चालक जब कार लेकर भागा तो स्थानीय लोगों ने गाड़ी पर पथराव भी किया था।
विज्ञापन


चालक बोला- वह नहीं चला रहा था कार
मृतक मनोज के चाचा की शिकायत पर थाना बन्नादेवी में हत्या की धारा में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उत्तराखंड नंबर की सफेद ऑडी को कब्जे में ले लिया है। ए-6 मॉडल की ऑडी भाजपा नेता ने एक वर्ष पहले खरीदी थी। भाजपा नेता के ड्राइवर कपिल ने पूछताछ में पहले घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए कहा कि उसने नौकरी के दबाव और मालिक के परिवार के एहसान के चलते ऐसा कहा था। उसने घटना के समय कार चलाने से इन्कार किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

हॉर्न बजाने पर कहासुनी, फिर पीछे से मारी टक्कर 
घटना मंगलवार 20 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे की है। गभाना क्षेत्र के मेहरावल नगरिया निवासी मनोज हलवाई का काम करते थे। वह दुकान बंद करने के बाद कुछ सामान पहुंचाने के लिए अपने साथी कन्हैया के साथ बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। सारसौल में साईं कॉलेज के पास ऊदला मोड़ पर उन्होंने सामान लेने के लिए बाइक रोकी थी। कन्हैया दुकान पर सामान देने गया था। इसी दौरान पीछे से आई सफेद ऑडी में सवार लोगों ने बाइक हटाने के लिए हॉर्न बजाया।

कन्हैया के मुताबिक, बाइक हटाने के बाद भी कार सवारों ने मनोज से गाली गलौज की। मनोज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बाइक हटाने के बावजूद गाली क्यों दी जा रही है? इस पर कार सवारों ने उन्हें आगे देख लेने की धमकी दी। कहासुनी के बाद मनोज अपने साथी के साथ वहां से आगे निकल गए।

आरोप है कि करीब 500 मीटर आगे वही ऑडी तेज रफ्तार में पीछे से आई और बाइक में टक्कर मार दी। मनोज कार के आगे गिर गए, जबकि कन्हैया सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। आरोप है कि इसके बाद चालक ने कार मनोज की ओर मोड़कर उनके ऊपर चढ़ा दी। कार के दोनों पहिये उनके ऊपर से गुजर गए। आसपास मौजूद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की और ईंट-पत्थर भी फेंके, लेकिन चालक गाड़ी लेकर सूतमिल की ओर भाग निकला।

सीसीटीवी में दिखा घटनाक्रम, हत्या की धारा में रिपोर्ट
हादसे की सूचना पर पहुंची बन्नादेवी पुलिस दोनों घायलों को अस्पताल ले गई। कन्हैया को हल्की चोटें आईं, जबकि मनोज को पहले जिला अस्पताल और फिर दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार तड़के उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

घटना के बाद पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठानों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। बृहस्पतिवार सुबह हरीपल गेस्ट हाउस की फुटेज से सफेद ऑडी की पहचान होने की जानकारी सामने आई। कार का नंबर यूके 07 एफ-75 है और यह पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के नाम पंजीकृत बताई गई है। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर उसका तकनीकी मुआयना कराया है।

एसएसपी नीरज जादौन के मुताबिक, सीसीटीवी में दिखाई देने वाला घटनाक्रम सामान्य सड़क दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। पहली टक्कर के बाद कार दोबारा मनोज की ओर बढ़ाए जाने के पहलू को देखते हुए हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कीक गई। मनोज के चाचा छोटेलाल की शिकायत पर अज्ञात कार सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पूर्व जिलाध्यक्ष के घर और प्रतिष्ठानों के कैमरे खंगाले
चालक की पहचान और घटना वाली रात कार की आवाजाही का पता लगाने के लिए एसपी सिटी आदित्य बंसल के नेतृत्व में पुलिस टीम चौधरी देवराज सिंह के महरावल स्थित घर पहुंची। पुलिस ने वहां और उनके प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना वाली रात ऑडी लेकर कौन निकला था और उसमें कौन-कौन सवार था।

देवराज सिंह ने पुलिस को बताया कि कार उनका चालक कपिल चला रहा था और उसने गलती स्वीकार की थी। दूसरी ओर, पुलिस सूत्रों ने भतीजे विक्रांत के कार चलाने की जानकारी दी है। कपिल ने बाद में अपने पहले बयान से पलटते हुए घटना के समय कार चलाने से इनकार किया। पुलिस इन बयानों की सत्यता की जांच कर रही है।

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित किए गए हैं। फील्ड यूनिट ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं और कार का तकनीकी मुआयना किया जा चुका है। चालक की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

माता-पिता के इकलौते बेटे थे मनोज
मनोज अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। परिवार में पत्नी पुष्पा देवी, बेटा नकुल और बेटियां दीक्षा व निधि हैं। पिता गुड्डू सिंह के मुताबिक, दशहरे की रात दुकान बंद करने के बाद मनोज सामान पहुंचाने के लिए शहर निकले थे। परिवार को उम्मीद थी कि वह काम पूरा कर लौट आएंगे, लेकिन उनकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया।

पुलिस के सामने पांच अहम सवाल 

  1. हॉर्न को लेकर हुए विवाद के बाद ऑडी ने बाइक का पीछा क्यों किया?
  2. टक्कर के बाद कार दोबारा मनोज की ओर बढ़ाई गई थी या नहीं, सीसीटीवी में घटनाक्रम कितना स्पष्ट है
  3. घटना के वक्त ऑडी कौन चला रहा था?
  4. कार में सवार अन्य लोगों की क्या भूमिका थी?
  5. सीसीटीवी, चश्मदीद कन्हैया के बयान और तकनीकी साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं या नहीं?
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed