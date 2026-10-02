Aligarh News: दस से अधिक नलकूपों से केबल काट ले गए चोर

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निगुना-सिगुना, बाजौता और लालगढ़ी गांवों में कमल सिंह की 30 मीटर, ज्ञानेंद्र की 12 मीटर, तेजवीर की 25 मीटर, सुरेश की 15 मीटर सहित कई किसानों की केबल चोरी हुई है। किसानों के अनुसार जून से अब तक ऐसी वारदात करीब तीन बार हो चुकी हैं।सूचना पर 112 पुलिस और टप्पल थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। किसानों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और कबाड़ कारोबारियों की जांच की मांग की है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायती पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भाकियू जिलाध्यक्ष भोला चौधरी ने जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।