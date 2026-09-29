Aligarh News: कनेक्शन काटने पहुंची टीम, युवक ने हाथ में घोंपी कील

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जेई नूर आलम ने बताया है कि सोमवार शाम करीब पांच बजे लाइनमैन विवेक कुमार, गौरव, दानवीर और संजू गांव गोपालपुर पहुंचे। टीम ने सत्यवीर पुत्र छोटेलाल से 42 हजार रुपये का बकाया बिल जमा करने को कहा। आरोप है कि सत्यवीर ने टीम से गाली-गलौज शुरू कर दी। टीम ने कनेक्शन की केबल उतारनी शुरू की तो वह घर के अंदर गया और हाथ में कील घोंप ली। बाद में टीम थाने पहुंची तो सत्यवीर भी वहां आ गया। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। जेई ने तहरीर दी है। थाना प्रभारी रेखा गोस्वामी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। युवक को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए भेज दिया है।

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बकाया बिजली बिल वसूली के लिए पहुंची बिजली विभाग की टीम उस समय हैरान रह गई, जब कनेक्शन काटे जाने पर युवक ने अपने हाथ में सुआनुमा कील घोंप ली। इसके बाद युवक हाथ में कील लगी हालत में खुद ही थाने पहुंच गया।