Aligarh News: वीमेंस कॉलेज से उपाध्यक्ष पद की पहली दावेदार बनीं आयशा

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दलालों से बचो की तस्वीरें साझा कर रहे प्रत्याशी समर्थकएएमयू में छात्रसंघ चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार तेज हो गया है। इस बार चुनावी माहौल में दलालों से बचो जैसे नारों के जरिये छात्रों को सावधान करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ छात्रों की तस्वीरें साझा कर उनके प्रति सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पोस्ट में इन्हीं लोगों से बचो, कैंपस के सबसे पॉपुलर दलाल और कैंपस की इज्जत कैंपस के स्टूडेंट्स की है, जैसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं।कैबिनेट मेंबर व कोर्ट मेंबर पद पर छात्राओं की दावेदारीकैबिनेट मेंबर, उपाध्यक्ष और एएमयू कोर्ट मेंबर पद के लिए छात्राओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। कैबिनेट मेंबर पद के लिए राजनीति विज्ञान विभाग की शाजिया शमीम, शाहीन परवीन और अंजुम मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अंग्रेजी विभाग की इफरा खान और विधि विभाग की नशरा नईम ने दावेदारी पेश की है। वहीं, एएमयू कोर्ट मेंबर पद के लिए अनिका रोमान राही चुनाव मैदान में उतर रही हैं। इनके अलावा अन्य नाम भी सामने आएंगे। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू हो रही है।