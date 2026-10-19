Aligarh News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
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रामलीला
सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला मंचन रात आठ बजे
पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव रात आठ बजे
हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला मंचन रात 8 बजे
रासलीला
हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण रासलीला सुबह आठ बजे
दशरथ मरण लीला
सिकंदराराऊ : रामलीला में श्री राम वन गमन, दशरथ मरण लीला का मंचन शाम पांच बजे
भागवत कथा
हाथरस : अपना वाली धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन दोपहर तीन बजे
सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा पाठ दोपहर दो बजे
रमनपुर : पीतांबरा महायज्ञ का आयोजन सुबह नौ बजे
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सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला मंचन रात आठ बजे
पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव रात आठ बजे
हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला मंचन रात 8 बजे
रासलीला
हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण रासलीला सुबह आठ बजे
दशरथ मरण लीला
सिकंदराराऊ : रामलीला में श्री राम वन गमन, दशरथ मरण लीला का मंचन शाम पांच बजे
भागवत कथा
हाथरस : अपना वाली धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन दोपहर तीन बजे
सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा पाठ दोपहर दो बजे
रमनपुर : पीतांबरा महायज्ञ का आयोजन सुबह नौ बजे