Aligarh News: नीदरलैंड और जर्मनी जाएंगे तालानगरी के उद्यमी

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अलीगढ़ के हार्डवेयर निर्माता इन मानकों को पूरा कर सकते हैं। जिससे अलीगढ़ यूरोपीय व्यवसायियों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।प्रवीण शर्मा इससे पहले भी वह केंद्र सरकार की पहल पर कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जाने वाले आधिकारिक व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रह चुके हैं। कनाडा के टोरंटो में मई 2026 में आयोजित कनाडा-भारत व्यापार और निवेश फोरम में भाग ले चुके हैं। विज्ञापन



कंपनी के ऑपरेशंस डायरेक्टर चंदन शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन ऐसे रास्ते खोल देते हैं, जिन्हें खुद से खोलने में वर्षों लग जाते हैं। इस अवसर के लिए वाणिज्य मंत्रालय और फिक्की के आभारी हैं। ब्यूरो अलीगढ़ के हार्डवेयर निर्माता इन मानकों को पूरा कर सकते हैं। जिससे अलीगढ़ यूरोपीय व्यवसायियों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।प्रवीण शर्मा इससे पहले भी वह केंद्र सरकार की पहल पर कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जाने वाले आधिकारिक व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रह चुके हैं। कनाडा के टोरंटो में मई 2026 में आयोजित कनाडा-भारत व्यापार और निवेश फोरम में भाग ले चुके हैं।कंपनी के ऑपरेशंस डायरेक्टर चंदन शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन ऐसे रास्ते खोल देते हैं, जिन्हें खुद से खोलने में वर्षों लग जाते हैं। इस अवसर के लिए वाणिज्य मंत्रालय और फिक्की के आभारी हैं। ब्यूरो

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द सस्टेनेबल मैन्युफैक्चर्स कंपनी तालानगरी के सीईओ प्रवीण शर्मा और उनके बेटे गुंजन शर्मा केंद्र सरकार की पहल पर जल्द ही जर्मनी और नीदरलैंड का दौरा करेंगे। वहां के कारोबारियों से वार्ता कर अलीगढ़ के लिए नए काम की तलाश करेंगे। प्रवीण शर्मा ने बताया कि जर्मनी और नीदरलैंड दुनिया के ऐसे बाजार हैं, जहां गुणवत्ता और स्थिरता के मानक बहुत ऊंचे हैं। वहां अलीगढ़ की निर्माण क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।