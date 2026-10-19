Aligarh News: संजीवनी से बचे लक्ष्मण के प्राण, राम ने किया कुंभकरण का वध

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लीला में मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। भाई की यह दशा देखकर श्रीराम व्याकुल हो उठते हैं। जामवंत की सलाह पर हनुमानजी लंका से सुषेण वैद्य को लाते हैं। वैद्य संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। हनुमानजी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचते हैं, लेकिन बूटी की पहचान नहीं होने पर पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं।संजीवनी से लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है। इसके बाद रावण कुंभकरण को युद्धभूमि में भेजता है। श्रीराम और कुंभकरण के बीच भीषण युद्ध होता है। रामलीला का शुभारंभ राहुल गुप्ता, डॉ. वैभव वार्ष्णेय, डॉ. संजय भार्गव व डॉ. मनी भार्गव ने प्रभु श्रीराम का पूजन कर किया।श्री ग्यासीराम रामलीला महोत्सव नगला बरौला में चल रही रामलीला में लक्ष्मण -मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण के शक्ति लगने, हनुमान के संजीवनी लेने जाने की लीला का मंचन हुआ। इस अवसर पर डायरेक्टर योगेश राजपूत, यहां अध्यक्ष आचार्य पन्नालाल, मीडिया प्रभारी योगेश राजपूत, लक्ष्मी नारायण कश्यप, छोटेलाल, राजवीर, अर्जुन लोधी आदि थे। उधर, भमोला में भी में हनुमान-सीता संवाद, अक्षय वध, मेघनाद-हनुमान युद्ध का मंचन हुआ।