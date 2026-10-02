Aligarh News: सिलसन धुरंधर ने वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स को हराया

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सुमित गुप्ता लॉक्स ने 43 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मयूर गोटेवाल ने 27 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की ओर से मनदीप और चित्रांश गुप्ता ने दो-दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की पूरी टीम 7.4 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। सिलसन धुरंधर की ओर से लव गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष विष्णु भैया, सलाहकार भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक, आकाशदीप वार्ष्णेय, अध्यक्ष धनंजय वार्ष्णेय समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।