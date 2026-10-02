Aligarh News: सिलसन धुरंधर ने वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स को हराया
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:05 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:05 AM IST
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वार्ष्णेय प्रीमियर लीग में बृहस्पतिवार को सिलसन धुरंधर ने वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स को 50 रन से शिकस्त दी। वार्ष्णेय युवा संगठन महानगर की ओर से डीएस कॉलेज के क्रीड़ा स्थल पर आयोजित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिलसन धुरंधर की टीम ने पांच विकेट खोकर 124 रन बनाए।
सुमित गुप्ता लॉक्स ने 43 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मयूर गोटेवाल ने 27 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की ओर से मनदीप और चित्रांश गुप्ता ने दो-दो विकेट लिए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की पूरी टीम 7.4 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। सिलसन धुरंधर की ओर से लव गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष विष्णु भैया, सलाहकार भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक, आकाशदीप वार्ष्णेय, अध्यक्ष धनंजय वार्ष्णेय समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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सुमित गुप्ता लॉक्स ने 43 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मयूर गोटेवाल ने 27 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की ओर से मनदीप और चित्रांश गुप्ता ने दो-दो विकेट लिए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ष्णेय एनके सुपर किंग्स की पूरी टीम 7.4 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। सिलसन धुरंधर की ओर से लव गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष विष्णु भैया, सलाहकार भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक, आकाशदीप वार्ष्णेय, अध्यक्ष धनंजय वार्ष्णेय समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।