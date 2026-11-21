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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के खिलाफ लोधा थाने में दी तहरीर, डॉ. ओमवीर सिंह समेत अन्य लोगों पर अभद्र भाषा और भ्रामक आरोप प्रसारित करने का आरोपअमर उजाला ब्यूरोअलीगढ़। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह शिक्षक संघ और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन आमने-सामने आ गए हैं। वीडियो में राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विवि के खिलाफ अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने लोधा थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करने और विधिक कार्रवाई की मांग की है।एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. ब्रह्मजीत सिंह ने कहा कि श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. ओमवीर सिंह और कुछ अन्य लोगों ने वायरल वीडियो में राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में आरएमपीयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. ओमवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है वह नकल रुकवाने के लिए प्रयासरत हैं और नकल रुकवाकर ही दम लेंगे।