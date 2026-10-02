Aligarh News: रैली निकालकर बीमारियों से बचने के लिए किया जागरूक

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. बिकास रघुवंशी के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू एवं मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। ग्रामीणों को बताया कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास साफ-सफाई रखें, घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के उपाय करें तथा मच्छरदानी लगाकर सोएं। डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंच कर जांच एवं उपचार कराएं।