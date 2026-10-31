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Aligarh News: तकनीकी खराबी पर भी जारी रहेगी बिजली आपूर्ति

Sat, 31 Oct 2026 02:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:38 AM IST
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Power supply will continue even in the event of a technical fault
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 132 केवी लालताल और औद्योगिक आस्थान बिजलीघर को आपस में जोड़ा जाएगा। दोनों बिजलीघरों के बीच दो सर्किट भी बनाए जाएंगे, जिससे किसी एक बिजलीघर में तकनीकी खराबी आने पर दूसरे बिजलीघर से आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।
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इसके लिए करीब 500 मीटर भूमिगत केबल बिछाई जाएगी। योजना पर बिजली निगम एक करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस व्यवस्था से संबंधित बिजलीघरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत मिलेगी। खासकर औद्योगिक आस्थान क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था से जल्द आपूर्ति बहाल करना संभव होगा। इससे औद्योगिक इकाइयों के कामकाज पर बिजली कटौती का असर कम पड़ेगा।
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अधीक्षण अभियंता शहरी अंशुमान यादव के अनुसार, दोनों बिजलीघरों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है। भूमिगत केबल के माध्यम से दो सर्किट बनाए जाने से बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी और तकनीकी खराबी के दौरान भी वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी।
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