Aligarh News: टशन दिखाने के चक्कर में युवाओं पर पुलिस का शिकंजा

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थाना प्रभारी मोनू कुमार आर्य ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि रजबहा पर अतुल, विकास उर्फ कलुआ, रवि पहलवान, धर्मेंद्र और मंजीत अपने साथियों के साथ आमने-सामने आ गए थे। दोनों पक्षों में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के बाद पथराव हुआ और तमंचों से फायरिंग की गई। घटना से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।पुलिस की सख्ती का असर चामड़ की घटना में भी दिखा। रक्षाबंधन पर दो गुटों के बीच पथराव और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अब तक 10 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।टशन का अंजाम जेलगहलऊ और चामड़ की घटनाओं ने पुलिस को सख्त संदेश देने का मौका दिया है। वर्चस्व की लड़ाई में हथियार लहराने और फायरिंग करने वाले युवाओं पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब ऐसे युवाओं की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है, ताकि विवाद बढ़ने से पहले ही स्थिति नियंत्रित की जा सके।