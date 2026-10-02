पीडीए की एकजुटता ही सत्ता परिवर्तन का आधार : देवेश शाक्य
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:01 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:01 AM IST
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एटा से सपा सांसद देवेश शाक्य ने कहा है कि पीडीए की एकजुटता ही सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी। वे बृहस्पतिवार को जेल रोड स्थित पूर्व विधायक जफर आलम के कैंप कार्यालय पर पीडीए संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछड़ों, एससी-एसटी, अल्पसंख्यकों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए सिर्फ सपा ही सड़कों पर संघर्ष कर रही है। भाजपा शासन में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी।
पूर्व विधायक जफर आलम ने कहा कि सपा ने सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति की है। लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए सपा के विकास कार्यों को घर-घर पहुंचाना होगा। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने कहा कि कार्यकर्ता निष्ठा से मैदान में उतरें। जिला महासचिव मनोज यादव ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, जस्सू शेरवानी, विनोद सविता, ख्वाजा जिब्रान, आमिर आबिद मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि पिछड़ों, एससी-एसटी, अल्पसंख्यकों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए सिर्फ सपा ही सड़कों पर संघर्ष कर रही है। भाजपा शासन में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी।
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पूर्व विधायक जफर आलम ने कहा कि सपा ने सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति की है। लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए सपा के विकास कार्यों को घर-घर पहुंचाना होगा। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने कहा कि कार्यकर्ता निष्ठा से मैदान में उतरें। जिला महासचिव मनोज यादव ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, जस्सू शेरवानी, विनोद सविता, ख्वाजा जिब्रान, आमिर आबिद मौजूद रहे।
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