Aligarh News: एएमयू प्रोफेसरों के धरने में छाई मेलोडी

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शनिवार को शिक्षक दिवस पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रोफेसरों ने स्टाफ क्लब पर धरना दिया। धरने को समर्थन देने पहुंचे सेवानिवृत्त शिक्षक डॉ. मन्नान अहमद सिद्दीकी ने प्रोफेसरों को मेलोडी टॉफी बांटी। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. तुफैल अहमद ने बताया कि यूनिवर्सिटी कोर्ट में शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व वर्ष 2018 से रिक्त है। एएमयू कोर्ट में करीब 100 पद रिक्त हैं, जिन्हें बिना किसी और देरी के भरा जाना चाहिए। इसी तरह कार्यकारी परिषद में शिक्षक प्रतिनिधित्व मई 2026 से रिक्त है। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।सचिव डॉ. अशरफ मतीन ने कहा कि चुनाव कराने में यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिक्कतें क्यों हो रही है, जबकि सांविधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है, जो यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। डॉ. मुराद अली खान ने कहा कि जो संविदा पर शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें मानदेय नहीं मिला है। धरने में प्रो. मुईन उद्दीन, डॉ. इशात खान, डॉ. मुसव्विर, डॉ. जमील अहमद आदि मौजूद रहे।