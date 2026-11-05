अलीगढ़: टॉयलेट क्लीनर पीकर युवक ने दी जान, तीन बच्चों को लेकर चली गई थी पत्नी, परिवार में मचा कोहराम

अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र के डोरी नगर निवासी अनिल (36) ने टॉयलेट क्लीनर पीकर जान गंवा दी। अनिल की पत्नी तीन बच्चों को लेकर तीन साल पहले चली गई थी। वह परिवार के लोगों के साथ रहता था और सेटरिंग का काम कर गुजारा करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने इस मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं दी है।

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पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अनिल के पिता साहब सिंह ने बताया कि वह टेलर का काम करते हैं। मंगलवार शाम वह अपनी दुकान पर गए थे। उनकी पत्नी सत्यवती सत्संग में गईं थीं व अन्य परिजन शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर में अनिल मौजूद था। उनका कहना है कि अनिल ने शाम लगभग साढ़े चार बजे टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। आसपास के लोगों की सूचना पर परिजन घर पहुंचे। विज्ञापन



इसके बाद अनिल को मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे गंभीर हालत में मेडिकल रेफर कर दिया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि परिजन ने थाने में कोई शिकायत नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अनिल के पिता साहब सिंह ने बताया कि वह टेलर का काम करते हैं। मंगलवार शाम वह अपनी दुकान पर गए थे। उनकी पत्नी सत्यवती सत्संग में गईं थीं व अन्य परिजन शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर में अनिल मौजूद था। उनका कहना है कि अनिल ने शाम लगभग साढ़े चार बजे टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। आसपास के लोगों की सूचना पर परिजन घर पहुंचे।इसके बाद अनिल को मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे गंभीर हालत में मेडिकल रेफर कर दिया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि परिजन ने थाने में कोई शिकायत नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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