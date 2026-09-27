Aligarh News: हल्की और आरामदायक साड़ियां बनीं महिलाओं की पसंद

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रेलवे रोड स्थित बॉम्बे स्टूडियो के संचालक नीलेश अरोरा ने बताया कि महिलाएं हल्की साड़ियां पसंद कर रही हैं, जो कई रंगों और डिजाइन में उपलब्ध हैं। हल्के कपड़े और नए डिजाइन वाली साड़ियों की मांग अधिक है, जिसमें बॉर्डर अच्छा होता है।क्वार्सी स्थित लक्ष्मी कलेक्शन के संचालक शिवांक ने बताया कि साड़ी में पारंपरिक डिजाइन के साथ नए पैटर्न भी पसंद किए जा रहे हैं। हल्के कपड़े वाली साड़ियों के साथ जरी और आकर्षक बॉर्डर के डिजाइन की भी मांग है। महिलाएं ऐसी साड़ी लेना पसंद कर रही हैं, जिसे अलग-अलग मौकों पर पहना जा सके।ग्राहक वेदर्श्री ने बताया कि हल्की और आरामदायक साड़ी ज्यादा पसंद आती है। ग्राहक संगीता ने बताया कि साड़ियों में नई डिजाइन आ गईं हैं। ऐसी साड़ी पसंद आती है, जो पारंपरिक होने के साथ आधुनिक लुक भी दे।