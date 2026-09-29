आरक्षण के लिए एकजुट हो कश्यप समाज : हरिओम

विज्ञापन



निषाद ने कहा कि चुनाव के दौरान समाज से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में मांगों की अनदेखी होती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कश्यप समाज की आबादी करीब 18 प्रतिशत है, फिर भी वह आरक्षण से वंचित है। उन्होंने कहा कि अब समाज राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है और अपने हितों को लेकर आवाज उठा रहा है। निषाद ने कहा कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कश्यप समाज को आरक्षण देने का निर्णय नहीं लिया तो समाज भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेगा।

विज्ञापन

गांव कसेर में रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम निषाद के मुख्य आतिथ्य में जनसभा हुई। उन्होंने कश्यप समाज के लोगों से अपने अधिकार और आरक्षण की मांग को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया।