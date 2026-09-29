Aligarh News: निर्माणाधीन मकान से जनरेटर का अल्टीनेटर चोरी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:43 AM IST
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कासगंज रोड पर मलसई के पास निर्माणाधीन मकान से रविवार की रात चोर जनरेटर का अल्टीनेटर खोलकर ले गए। सुबह जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।
गांव शेरपुर निवासी सियाराम ने बताया कि मलसई के पास निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा है। इसके लिए ढाबा संचालक देवेंद्र का जनरेटर मांगकर लगाया गया था। रविवार रात चोर जनरेटर का अल्टीनेटर खोलकर ले गए। सोमवार सुबह सियाराम मौके पर पहुंचा तो जनरेटर से अल्टीनेटर गायब मिला। इसके बाद उसने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। सीओ छर्रा गर्वित सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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गांव शेरपुर निवासी सियाराम ने बताया कि मलसई के पास निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा है। इसके लिए ढाबा संचालक देवेंद्र का जनरेटर मांगकर लगाया गया था। रविवार रात चोर जनरेटर का अल्टीनेटर खोलकर ले गए। सोमवार सुबह सियाराम मौके पर पहुंचा तो जनरेटर से अल्टीनेटर गायब मिला। इसके बाद उसने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। सीओ छर्रा गर्वित सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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