Aligarh News: होटल मेलरोज इन सील, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:35 AM IST
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मैरिस रोड स्थित होटल मेलरोज इन में 17 जुआरियों के पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार की रात होटल को सील कर दिया। वहीं, अब होटल संचालक निखिल अग्रवाल को भी आरोपी बना दिया है। पुलिस ने साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संचालक का नाम एफआईआर में शामिल कर लिया है। कानूनी शिकंजा कसता देख होटल संचालक की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की गई है।
27 अगस्त को पुलिस ने होटल में जुए की फड़ पर बैठे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस के हाथ मुख्य जुआ संचालक के साथ-साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट और बाहर से पुलिस की गतिविधियों की रेकी करने वाला वह युवक भी था, जो मुखबिरी कर अंदर सूचना पहुंचाता था।
शुरुआत से ही होटल संचालक निखिल कुमार पुलिस के संदेह के घेरे में था। अब डिजिटल साक्ष्यों और गहन जांच के बाद उसका नाम मुकदमे में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस अवैध जुए के नेटवर्क के पुराने और गहरे लिंक्स को खंगालने में जुटी है। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जो इस तरह की गतिविधियों से लिप्त हैं
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- साक्ष्यों के आधार पर होटल संचालक निखिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। मामले की जांच जारी है। पकड़े गए लोगों के नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है। - सर्वम सिंह, सीओ तृतीय
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27 अगस्त को पुलिस ने होटल में जुए की फड़ पर बैठे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस के हाथ मुख्य जुआ संचालक के साथ-साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट और बाहर से पुलिस की गतिविधियों की रेकी करने वाला वह युवक भी था, जो मुखबिरी कर अंदर सूचना पहुंचाता था।
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शुरुआत से ही होटल संचालक निखिल कुमार पुलिस के संदेह के घेरे में था। अब डिजिटल साक्ष्यों और गहन जांच के बाद उसका नाम मुकदमे में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस अवैध जुए के नेटवर्क के पुराने और गहरे लिंक्स को खंगालने में जुटी है। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जो इस तरह की गतिविधियों से लिप्त हैं
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- साक्ष्यों के आधार पर होटल संचालक निखिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। मामले की जांच जारी है। पकड़े गए लोगों के नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है। - सर्वम सिंह, सीओ तृतीय