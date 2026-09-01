Aligarh News: होटल मेलरोज इन सील, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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27 अगस्त को पुलिस ने होटल में जुए की फड़ पर बैठे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस के हाथ मुख्य जुआ संचालक के साथ-साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट और बाहर से पुलिस की गतिविधियों की रेकी करने वाला वह युवक भी था, जो मुखबिरी कर अंदर सूचना पहुंचाता था।शुरुआत से ही होटल संचालक निखिल कुमार पुलिस के संदेह के घेरे में था। अब डिजिटल साक्ष्यों और गहन जांच के बाद उसका नाम मुकदमे में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस अवैध जुए के नेटवर्क के पुराने और गहरे लिंक्स को खंगालने में जुटी है। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जो इस तरह की गतिविधियों से लिप्त हैं- साक्ष्यों के आधार पर होटल संचालक निखिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। मामले की जांच जारी है। पकड़े गए लोगों के नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है। - सर्वम सिंह, सीओ तृतीय