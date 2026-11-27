उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न व्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में किसान मेले के मंच पर किसानों के सम्मान और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर आयोजित कार्यक्रम के मंच को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। इस बात का वहां मौजूद अन्य किसानों ने भी समर्थन किया। उन्होंने वर्षों से बंद पड़ी साथा चीनी मिल को चालू कराने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया।



कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि वह खुद किसान परिवार में जन्मे हैं। जैसे आप किसान हैं वैसे ही मैं भी किसान हूं। उन्होंने सफाई दी कि मंच पर आने से पहले ही उन्होंने खुद किसानों के बीच पहुंचकर उनको प्रणाम किया और फिर मंच पर चढ़े। कहा कि आपका सम्मान है तभी मेरा भी सम्मान है। इस संबोधन के बाद भड़के किसान कुछ शांत हुए।



राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि ज्ञान संगोष्ठी में कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने खेती से जुड़ी समस्याओं, उनके समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। संगोष्ठी में संयुक्त कृषि निदेशक श्रवण कुमार, उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. दिव्या मौर्य, उप कृषि निदेशक शोध प्रमोद कुमार ने आलू की फसल में लगने वाले रोगों और कीटों से बचाव के उपाय बताए। उप निदेशक उद्यान डॉ. बलजीत सिंह ने उद्यान विभाग की योजनाओं और विभिन्न फसलों की जानकारी दी। वनस्पतिविद बृजेश कुमार ने बीज, भूमि शोधन और बीज उपचार की तकनीक समझाई। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के तरीके भी साझा किए। प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने वाले 20 किसानों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।