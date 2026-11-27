तनातनी: कृषक गोष्ठी में भड़के किसान, बोले- हमें नहीं विधाायक को करना चाहिए हमारा सम्मान
कृषक गोष्ठी एवं किसान मेले में विधायक और किसान नेताओं के बीच तनातनी की स्थिति नजर आई। किसान नेता और कोल विधायक के स्वागत के लिए मंच पर बुलाया तो किसान नेता ने नाराजगी व्यक्त की।
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अलीगढ़ के क्वार्सी स्थित कृषि फार्म में आयोजित दो दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं किसान मेले के पहले दिन बृहस्पतिवार को मंच पर असहज स्थिति बन गई। एक किसान नेता को कोल विधायक अनिल पाराशर के स्वागत के लिए मंच पर बुलाया गया। इस पर किसान नेता ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष राम औतार यादव ने खुले मंच से कहा कि किसानों को विधायक का नहीं, बल्कि विधायक को किसानों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जय जवान, जय किसान का नारा देने वालों के मंच पर किसानों के बजाय जनप्रतिनिधियों के सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है।
दरअसल, कृषक गोष्ठी में कोल विधायक अनिल पाराशर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंच संचालन कर रहे तकनीकी सहायक सतेंद्र कुमार ने किसान नेता राम औतार यादव को विधायक का स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया। इस पर राम औतार ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जय जवान, जय किसान का नारा दिया जाता है। दूसरी ओर किसानों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न व्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में किसान मेले के मंच पर किसानों के सम्मान और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर आयोजित कार्यक्रम के मंच को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। इस बात का वहां मौजूद अन्य किसानों ने भी समर्थन किया। उन्होंने वर्षों से बंद पड़ी साथा चीनी मिल को चालू कराने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया।
कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि वह खुद किसान परिवार में जन्मे हैं। जैसे आप किसान हैं वैसे ही मैं भी किसान हूं। उन्होंने सफाई दी कि मंच पर आने से पहले ही उन्होंने खुद किसानों के बीच पहुंचकर उनको प्रणाम किया और फिर मंच पर चढ़े। कहा कि आपका सम्मान है तभी मेरा भी सम्मान है। इस संबोधन के बाद भड़के किसान कुछ शांत हुए।
फसल में रोग-कीट से बचाव के बताए तरीके, 20 किसान सम्मानित
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि ज्ञान संगोष्ठी में कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने खेती से जुड़ी समस्याओं, उनके समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। संगोष्ठी में संयुक्त कृषि निदेशक श्रवण कुमार, उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. दिव्या मौर्य, उप कृषि निदेशक शोध प्रमोद कुमार ने आलू की फसल में लगने वाले रोगों और कीटों से बचाव के उपाय बताए। उप निदेशक उद्यान डॉ. बलजीत सिंह ने उद्यान विभाग की योजनाओं और विभिन्न फसलों की जानकारी दी। वनस्पतिविद बृजेश कुमार ने बीज, भूमि शोधन और बीज उपचार की तकनीक समझाई। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के तरीके भी साझा किए। प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने वाले 20 किसानों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।