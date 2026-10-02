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Aligarh News: घरेलू विवाद से परेशान युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
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domestic dispute, a young man committed suicide by hanging himself
कस्बे के मथुरा रोड स्थित लांगुरिया कॉलोनी में बृहस्पतिवार को 25 वर्षीय गौरव चौधरी पुत्र आसमान सिंह ने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह घरेलू विवाद से परेशान था।
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मृतक के बड़े भाई प्रेम चौधरी ने बताया कि उसका भाई गौरव लांगुरिया कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे उसकी पत्नी ने सूचना दी कि वह फांसी लगा रहा है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
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दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो गौरव फंदे पर लटका हुआ था। उसने गर्डर में लगे लोहे के हुक में पानी के पाइप का फंदा बनाया था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरव ऑटो चलाकर परिवार का पालन करता था। उसके परिवार में पत्नी सुहानी, बेटी शिवन्या, बेटा प्रिंस और ढाई माह की बेटी कायरा हैं।
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थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से पूछताछ में गृहक्लेश की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है।
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