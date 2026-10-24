फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Devotees swayed to Lakkha devotional songs

Aligarh News: मेरी अंखियों के सामने ही रहना ओ शेरावाली जगदंबे...

Sat, 24 Oct 2026 02:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Devotees swayed to Lakkha devotional songs
वार्ष्णेय कॉलेज के खेल मैदान में नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति द्वारा नवरात्रि उत्सव में भजन गाते - फोटो : samvad
कहीं हाथ जोड़े मां की आराधना करते श्रद्धालु, कहीं भजनों पर झूमते भक्त और कहीं संगीत की मधुर धुनों पर तालियां बजाकर थिरकते युवा। श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय का क्रीड़ास्थल शुक्रवार रात मशहूर भजन गायक दीपक लक्खा की प्रस्तुतियों पर भक्ति में सराबोर हो गया।
विज्ञापन


श्री नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति की ओर से आयोजित माता की चौकी में भजन गायक दीपक लक्खा व गायिका कीर्ति कौशिक ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि देर रात तक श्रद्धालु भक्ति में डूबे रहे। बीच-बीच में गूंजते जय माता दी के जयकारों ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया।
विज्ञापन

गायक कीर्ति कौशिक ने मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है मां....., शेर पर चढ़ के आजा मैया...., झोली भर दे मैया...., बोलते चलो, बोलते चलो, जय माता दी बोलते चलो... जैसे कई भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद मंच पर आए चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध भजन गायक दीपक लक्खा ने मेरी अंखियों के सामने ही रहना ओ शेरावाली जगदंबे...,मैया का चोला है रंगला...,प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी..., बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए मां ..जैसे कई भजन सुनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। महिला श्रद्धालुओं ने डांडिया और गरबा नृत्य किया। माता के भक्तों ने फूलों के साथ होली खेली। आज बिरज में होली रे रसिया....की प्रस्तुति पर श्रद्धालु आनंद में डूब गए।

मंत्रोच्चारण के बीच हुआ पूजन
कार्यक्रम में मुख्य यजमान सुनील अग्रवाल, सुभाष गुप्ता लिटिल और विष्णु भैया ने माता रानी की पूजा-अर्चना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रघुराज सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल, शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, डॉ. राजीव अग्रवाल ने भी माता के दरबार में पहुंचकर पूजन किया। महंत पंडित मनोज मिश्रा, आचार्य सौरभ शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजन कराया।

ये रहे मौजूद
मौके पर श्री नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति के संस्थापक संयोजक संजीव वार्ष्णेय वैभव, अध्यक्ष कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, महामंत्री संदीप कुमार, कोषाध्यक्ष गौरव गुप्ता, संयोजक रोहित पीतल, भुवनेश वार्ष्णेय, सुमित गोटेवाल, सुमित, निखिल वार्ष्णेय, राज नारायण सिंह, भूपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed