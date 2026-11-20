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धरने की अध्यक्षता गुलवीर सिंह तथा संचालन रामकिशन शर्मा ने किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों से किसानों को आलू की फसल का लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर संपर्क मार्गों का पुनर्निर्माण कराने, किसानों पर लगाई गई जीएसटी वापस लेने और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना करने की मांग उठाई।इसके अलावा अलीगढ़-गोरई वाया गोंडा मार्ग पर रोडवेज बसें चलाने, तहसील क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार देने तथा शस्त्र लाइसेंस की बढ़ी फीस वापस लेने की मांग की। मौके पर हरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार, संदीप राजपूत, महेंद्र सिंह, जय नारायण शर्मा, सुमित कुमार शर्मा, गोपाल सिंह, श्यौराज सिंह, दीपचंद, हरेंद्र सिंह आदि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।