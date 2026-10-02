Aligarh News: दामोदर नगर में डे-नाइट कबड्डी प्रतियोगिता शुरू
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
गांव दामोदर नगर में सांसद सतीश गौतम के पिता दामोदर प्रसाद गौतम की पुण्यतिथि पर डे-नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सांसद सतीश गौतम और भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विजेता टीम को 51 हजार और उपविजेता को 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले हवन-यज्ञ में आहुति देकर दिवंगत की आत्मशांति की प्रार्थना की गई। स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच कर दवाएं वितरित की गईं। इस दौरान सांसद पुत्र रजत गौतम, उमेश उपाध्याय, शिवनारायण शर्मा, ठाकुर शल्यराज सिंह, मुकेश लोधी, हरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन