Aligarh News: पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए ट्रेनों में रही श्रद्धालुओं की भीड़

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शनिवार को पूर्णिमा पर सुबह से ही गंगा स्नान को जाने के लिए अलीगढ़ से बरेली, चंदौसी व मुरादाबाद जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने अलीगढ़ से राजघाट-नरौरा तक विशेष ट्रेन संख्या 04187 चलाई थी। राजघाट के लिए यह ट्रेन सुबह 5:40 बजे रवाना हुई। इसमें 850 यात्रियों ने यात्रा की। वापसी में राजघाट से चलकर ट्रेन संख्या 04188 अलीगढ़ जंक्शन पर सुबह 09:56 बजे पहुंची। इस विशेष ट्रेन में 1100 यात्रियों ने यात्रा की।उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि राजघाट जाने व आने वाले कुल 1950 यात्रियों ने यात्रा की है। इसके अलावा अलीगढ़ से बरेली जाने व आने वाली पैसेंजर ट्रेनों में अन्य दिनों की अपेक्षा की यात्रियों की भीड़ देखी गई।