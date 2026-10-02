फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Case registered against nine villagers for setting a dumper on fire

Aligarh News: डंपर को आग के हवाले करने पर नौ ग्रामीणों पर रिपोर्ट दर्ज

Fri, 02 Oct 2026 02:41 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Case registered against nine villagers for setting a dumper on fire
हाथरस मार्ग पर बुधवार की दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृत शिवकुमार निवासी बढ़ा खुर्द और उसके बाद भड़के बवाल में डंपर तथा सिपाही व चालक को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने के प्रयास में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह तोमर ने बताया कि गांव बढ़ा खुर्द निवासी विजय सिंह, गुल्ली, जीगर, संकित उर्फ छोटा लल्लू, तेजा, छोटू, गणेश, बॉबी व अजय के खिलाफ सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

वहीं, मृतक शिवकुमार के चाचा जसवंत सिंह ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि भतीजा शिवकुमार कारस पुलिया के पास सड़क किनारे खड़ा होकर धीरज व वेदपाल से बात कर रहा था, तभी गलत साइड से आए डंपर ने तीनों को रौंद दिया। घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया, जिससे शिवकुमार की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed