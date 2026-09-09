Aligarh News: शाहजमाल कब्रिस्तान से मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
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जिले के देहलीगेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में हड़कंप मच गया। कब्रिस्तान के पास झाड़ियों के बीच से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को स्थानीय युवा शाहजमाल कब्रिस्तान के पास बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें झाड़ियों से दुर्गंध महसूस हुई। एक युवक ने पास जाकर देखा तो वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा था। सूचना पर देहलीगेट थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस के मुताबिक, मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष आंकी जा रही है। उसने नीले रंग की जींस और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। शव की हालत देखकर लगता है कि हत्या के बाद इसे यहां फेंका गया था। शव कई दिन पुराना होने के कारण सड़ने लगा है। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान बेरहमी से पिटाई या हमले की ओर इशारा करते हैं।
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सीओ प्रथम संजीव कुमार के अनुसार, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों को खंगाल रही है। अलीगढ़ के अलावा आसपास के जिलों में भी शव की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को स्थानीय युवा शाहजमाल कब्रिस्तान के पास बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें झाड़ियों से दुर्गंध महसूस हुई। एक युवक ने पास जाकर देखा तो वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा था। सूचना पर देहलीगेट थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
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पुलिस के मुताबिक, मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष आंकी जा रही है। उसने नीले रंग की जींस और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। शव की हालत देखकर लगता है कि हत्या के बाद इसे यहां फेंका गया था। शव कई दिन पुराना होने के कारण सड़ने लगा है। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान बेरहमी से पिटाई या हमले की ओर इशारा करते हैं।
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सीओ प्रथम संजीव कुमार के अनुसार, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों को खंगाल रही है। अलीगढ़ के अलावा आसपास के जिलों में भी शव की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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