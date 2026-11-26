एक इंच कब्जा नहीं हटा, अधिकारी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालते रहे

बहस के दौरान अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। इस पर भाजपा नेता ने प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि बैठक में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एक इंच भी कब्जा नहीं हटाया गया। अधिकारी जब उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है, अगर मैं पीछे पड़ गया तो तुम्हें शांत कर दूंगा।



इसके बाद डॉ. निशित ने अधिकारी की कार्यशैली पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई ईमानदार अधिकारी होता तो अतिक्रमण हटवा देता। तुम अलीगढ़ के सबसे भ्रष्ट और बेशर्म अधिकारी हो। इतना कहकर उन्होंने हाथ में पकड़ा कागज एक्सईएन की मेज पर फेंका और कमरे से बाहर निकल गए। देखते ही देखते विभागीय कार्यालय का माहौल गरमा गया।



एक्सईएन की सफाई- विधायक निधि से लगा था बोर्ड, दो बार कार्रवाई की

अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार ने कहा कि जिस बोर्ड को हटाने की मांग की जा रही है, वह पिछली सरकार के समय विधायक निधि से लगाया गया था। इसे सिंचाई विभाग ने नहीं लगवाया है। विभाग इस मामले में दो बार कार्रवाई कर चुका है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अतिक्रमण हटवाया, पिलर लगवाए। वह अभी भी लगे हुए हैं। लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन पूरी कार्रवाई में अन्य विभागों की भूमिका है।



यह हुआ था स्वतंत्र देव सिंह की बैठक के बाद

7 फरवरी 2026 को अलीगढ़ के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बैठक के दौरान कोल रजबहा पर कथित अवैध कब्जे का मुद्दा उठा था। बैठक के बाद सर्किट हाउस से बाहर निकलते समय सांसद सतीश गौतम ने सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र कुमार को रोका और कार्रवाई में देरी पर फटकार लगाई। सांसद ने कहा था कि कोई समस्या आ रही है। कोई बात ही नहीं है। पंछी भी जब उड़ेगा जब इजाजत ले लेगा। अलीगढ़ के सांसद हम हैं। तुम्हें डर लग रहा है यार। एक (समुदाय का नाम लिया) नहीं बोलेगा यह मेरी गारंटी है। इस दौरान उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।