Aligarh News: एशियन कबड्डी कप विजेता कोच नीरज का किया स्वागत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:47 AM IST
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एशियन कबड्डी कप में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाले कोच नीरज चौधरी के लौटने पर जट्टारी क्षेत्र में स्वागत हुआ। गोंदौली-पिसावा निवासी नीरज टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं।
टप्पल कट से जट्टारी और पिसावा तक खेलप्रेमियों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। राधे वेदा कबड्डी अकादमी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। योगगुरु प्रशांत आर्य, अकादमी के ओनर राकेश सिंह, लोकेंद्र सिंह, कोच रूपेंद्र सिंह, भुवेंद्र सिंह और शेरू चौधरी ने बधाई दी। नीरज 15 सितंबर को टीम के साथ जापान गए थे। फाइनल में भारत ने ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उनकी सफलता से क्षेत्र के खेलप्रेमियों में खुशी है।
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टप्पल कट से जट्टारी और पिसावा तक खेलप्रेमियों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। राधे वेदा कबड्डी अकादमी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। योगगुरु प्रशांत आर्य, अकादमी के ओनर राकेश सिंह, लोकेंद्र सिंह, कोच रूपेंद्र सिंह, भुवेंद्र सिंह और शेरू चौधरी ने बधाई दी। नीरज 15 सितंबर को टीम के साथ जापान गए थे। फाइनल में भारत ने ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उनकी सफलता से क्षेत्र के खेलप्रेमियों में खुशी है।
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