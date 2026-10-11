अलीगढ़: मंडी में रात काट रहे किसान, फिर भी नहीं बिक रहा धान, वाहनों की कतार से लड़खड़ाई यातायात व्यवस्था

अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दो दिन मंडी बंद रहने के बाद शुक्रवार देर रात मंडी खुलते ही किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों की पूरी रात मंडी में इंतजार करते ही बीती, लेकिन सुबह भी धान नहीं बिक सका। रातभर धान से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें लगी रहीं। उधर, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी में ही दिन और रात काट रहे किसानों के सामने खाने-पीने से लेकर आराम तक का संकट है।

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