अलीगढ़: मंडी में रात काट रहे किसान, फिर भी नहीं बिक रहा धान, वाहनों की कतार से लड़खड़ाई यातायात व्यवस्था
धान बेचने के लिए किसान मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद की सुस्त रफ्तार और अव्यवस्थाओं के चलते उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। मंडी में वाहनों की लंबी कतारों का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा।
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अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दो दिन मंडी बंद रहने के बाद शुक्रवार देर रात मंडी खुलते ही किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों की पूरी रात मंडी में इंतजार करते ही बीती, लेकिन सुबह भी धान नहीं बिक सका। रातभर धान से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें लगी रहीं। उधर, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी में ही दिन और रात काट रहे किसानों के सामने खाने-पीने से लेकर आराम तक का संकट है।
उपज नहीं बिकने से उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। धान बेचने के लिए किसान मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद की सुस्त रफ्तार और अव्यवस्थाओं के चलते उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। मंडी में वाहनों की लंबी कतारों का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। सड़क पर वाहनों की भीड़ बढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
धान बेचने के लिए मंडी पहुंचे किसानों को खरीद शुरू होने और अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें समय के साथ अतिरिक्त परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। आढ़ती तनिष्क प्रताप सिंह व यश गोयल के अनुसार धान की कीमत में पिछले तीन-चार दिन में 300 रुपये से 400 रुपये तक प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। धान की अलग- अलग किस्में 2800 रुपये से लेकर 4275 रुपये प्रति क्विंटल तक हैं।
उपज बेचने के लिए मंडी में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर खरीद नहीं होने से उन्हें बार-बार मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।- संजय शर्मा , रायपुर सुनामईमंडी पहुंचने के बाद भी समय पर खरीद नहीं हो रही है। घंटों इंतजार के बावजूद धान नहीं बिकने से खेती-किसानी के दूसरे काम भी प्रभावित हो रहे हैं।- प्रेम शंकर, पुरदिलनगर
उम्मीद थी कि मंडी खुलने के बाद उनका धान आसानी से बिक जाएगा। बिक्री प्रक्रिया धीमी होने के कारण उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।- साैरभ जिराैली हीरा सिंह
धान की बिक्री में देरी के कारण फसल खराब होने का भी डर है। अपनी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है।- उमेश भुवनखेड़ा
धान की आवक अधिक होने व आस-पास के जिलों की मंडियां बंद रहने से धनीपुर मंडी में किसानों का दबाव बढ़ गया था। अब मंडी खुल जाने से दबाव कुछ कम हुआ है। किसानों की उपज की नीलामी के साथ ही लोडिंग- अनलोडिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में डेढ़ लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है।- मुकेश त्रिपाठी, मंडी सचिव धनीपुर