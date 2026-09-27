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Aligarh News: अजयपाल ने पुलिस कुश्ती क्लस्टर में जीता स्वर्ण

Sun, 27 Sep 2026 02:43 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:43 AM IST
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Ajaypal won gold at the Police Wrestling Cluster.
 अजयपाल ने पुलिस कुश्ती में जीता स्वर्ण  - फोटो : samvad
कस्बा निवासी यूपी पुलिस के कांस्टेबल अजयपाल सिंह ने अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हरियाणा के मधुबन, करनाल में 23 से 27 सितंबर तक आयोजित 75वीं ऑल इंडिया पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।
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65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में अजयपाल सिंह ने असम के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देश के सभी प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों और पैरामिलिट्री फोर्स की 36 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अजयपाल सिंह वर्तमान में कानपुर में तैनात हैं। परिवार के सदस्य राहुल कुमार व रूपा ने बताया कि अजयपाल के चार अक्तूबर को मेडल लेकर घर लौटने पर उनका स्वागत किया गया
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