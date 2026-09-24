Agra News: यमुना में नहाते समय गहरे गड्ढे में फंसा युवक, डूबने से मौत

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खंदौली थाना क्षेत्र के पीलीपोखर निवासी शेर सिंह (45) एत्माद्दौला के मोती महल क्षेत्र में रिश्तेदारी में आया था। बुधवार सुबह करीब आठ बजे वह स्ट्रैची ब्रिज के नीचे यमुना में नहाने गया था। नहाते समय उसका पैर गहरे गड्ढे में चला गया और वह पानी में डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोर युवक को बाहर निकाल सके। तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। हादसे की खबर लगते ही परिवार में मातम छा गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि नहाते समय डूबने से हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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आगरा। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के स्ट्रैची ब्रिज के नीचे बुधवार सुबह यमुना नदी में नहाते समय एक युवक गहरे गड्ढे में फंस गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने युवक का शव नदी से बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।