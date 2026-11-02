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यूपी न्यूज: 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा महिला मोर्चा, मेधा कुलकर्णी ने दिया जीत का मंत्र

Mon, 02 Nov 2026 11:01 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 02 Nov 2026 11:01 AM IST
सार

आगरा में भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की समन्वय बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी ने योगी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।
 

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Yogi Government Guarantees Women's Safety, Says BJP Leader Medha Kulkarni
मेधा कुलकर्णी ने दिया जीत का मंत्र - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी है। रविवार को महाजन भवन जयपुर हाउस में आयोजित भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की समन्वय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, व प्रदेश सह प्रभारी सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से पूरी ताकत से महिलाएं जुट जाएं। लोगों को सरकार के कार्याें और योजनाओं की जानकारी देकर साथ जोड़ें।
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डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि महिला मोर्चा संगठन की रीढ़ है। प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने उज्ज्वला, लखपति दीदी जैसी योजनाओं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष चंद्रेश गुप्ता ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। अंत में कार्यकर्ताओं ने 2027 में फिर भगवा लहराने का संकल्प लिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह, महानगर अध्यक्ष अपूर्वा सिंह, उपमा गुप्ता, रंजना पवार, सीमा सिंघल, सुनीता सारस्वत, प्रतिमा राणा, भावना वरदान शर्मा भी मौजूद रहीं।
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