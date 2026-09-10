Agra News: यूजीसी से मिली मंजूरी, विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन कोर्स
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:29 AM IST
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आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में पहली बार अलग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने आठ यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन संचालित करने की मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय अक्तूबर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी में है।
ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रभारी प्रो. डॉ. शरद उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की फीस नियमित पाठ्यक्रमों की तुलना में कम रखी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आए बिना कम खर्च में यूजी और पीजी की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों से अलग होंगे। नियमित पाठ्यक्रमों की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, जबकि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी।
बीकॉम, एमबीए, एमसीए के पाठ्यक्रम भी
ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने वाले आठ पाठ्यक्रमों में बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमबीए (ट्रैवल एंड टूरिज्म) और एमए समाजशास्त्र शामिल हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का फायदा उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते। दूसरे शहरों में रहने वाले विद्यार्थी भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।
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ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रभारी प्रो. डॉ. शरद उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की फीस नियमित पाठ्यक्रमों की तुलना में कम रखी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आए बिना कम खर्च में यूजी और पीजी की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों से अलग होंगे। नियमित पाठ्यक्रमों की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, जबकि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी।
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बीकॉम, एमबीए, एमसीए के पाठ्यक्रम भी
ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने वाले आठ पाठ्यक्रमों में बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमबीए (ट्रैवल एंड टूरिज्म) और एमए समाजशास्त्र शामिल हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का फायदा उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते। दूसरे शहरों में रहने वाले विद्यार्थी भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।
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