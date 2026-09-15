Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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प्रभात फेरी- श्रीहरि सत्संग समिति की ओर से प्रभात फेरी, श्री दुर्गा मां मंदिर, डिफेंस एस्टेट फेज-1, सुबह 6:30 बजे।

राम कथा- करुणानिधान संस्था की ओर से अंतरराष्ट्रीय संत मुरारी बापू की श्रीराम कथा का शुभारंभ, जेपी वेडिंग ग्राउंड, फतेहाबाद रोड, दोपहर 3:30 बजे।

पर्व- दशलक्षण पर्व का शुभारंभ, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हॉल, दोपहर 3 बजे।

पर्युषण महापर्व के अंतर्गत संवत्सरी क्षमावाणी पर्व का आयोजन, पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, रोशन मोहल्ला, सुबह 10 बजे।

विमोचन- श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति की ओर से शोभायात्रा के पोस्टर का विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स, दोपहर 12:30 बजे।

उत्सव- आत्मनिर्भर एक प्रयास की ओर से गणेश उत्सव पर भजन संध्या, राधा कृष्ण मंदिर, मालवीय कुंज न्यू राजा मंडी कॉलोनी, शाम 4 बजे।

पंचकल्याणक- विहसंत सागर महाराज के सानिध्य में श्री पद्मप्रभु जिनालय, अवधपुरी के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बैठक, एमडी जैन इंटर कॉलेज, रात 8 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- वसुधैव कुटुंबकम चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से विशाल चिकित्सा शिविर, ऋषि उपाध्याय, जंगजीत नगर, शमसाबाद रोड, सुबह 9 बजे।

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शिक्षा

कार्यक्रम- डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि के खंदारी स्थित जेपी सभागार में यूपीराइज-2026 का आयोजन, सुबह 11 बजे।

सेमिनार- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा में आवश्यकता विषय पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का एक दिवसीय सेमिनार, डायट, सुबह 10 बजे।

विमोचन- खेलगांव परिवार की ओर से तरुण की लिखित पुस्तक कुछ कदम कृष्ण के साथ का विमोचन, दयालबाग खेलगांव, सुबह 8 बजे।

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अन्य

शपथ ग्रहण- श्री अग्रवाल संघ की ओर से नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, श्री बुर्जीवाला मंदिर, प्रताप नगर, सुबह 11:30 बजे।

आयोजन- महाराजा अग्रसेन सेवा सदन के 36वें स्थापना दिवस समारोह में नानी बाई का मायरा का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 5 बजे।

अभियान- समाजवादी छात्र सभा का पीडीए सदस्यता अभियान, फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय सुबह 10:30 बजे।

मुलाकात- ग्राम पट्टी पचगंई खेड़ा के किसानों के साथ महानगर कांग्रेस एडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात, सुबह 11 बजे।

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धर्म-कर्म