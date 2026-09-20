Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:36 AM IST
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धर्म-कर्म
शोभायात्रा- लवकुश शोभायात्रा कमेटी की ओर से शोभायात्रा समारोह, कम्युनिटी हाॅल नगला पदी न्यू आगरा, सुबह 11 बजे।
अध्यात्म- राष्ट्रसंत आचार्य डाॅ. लोकेश मुनि और पूज्य मुनि समत्व सागर जी महाराज के दर्शन एवं चर्चा, निर्मल सदन छीपीटोला, सुबह 7 बजे।
समारोह- जनकपुरी आयोजक सम्मान समारोह, आगरा राॅयल इनफील्ड शोरूम, दोपहर 2 बजे।
विसर्जन- सोमनाथ धाम पर विराजमान गणपति का विसर्जन कार्यक्रम और शोभायात्रा, कैलाश घाट, दोपहर 1:30 बजे।
- श्रीसिद्धि विनायक गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन, आनंदपुरम काॅलोनी, सुबह 11 बजे।
आरती- श्री राम हनुमान मंदिर, बिजलीघर पर गणेश महोत्सव गणपति के 56 भोग, विशाल आरती व भजन, शिवाजी मार्केट, शाम 7 बजे।
सुंदरकांड- सनातन हिंदू संघ की ओर से सुंदरकांड पाठ, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर लोहामंडी आगरा, शाम 4 बजे।
- श्री अग्रवाल सुरीति प्रचारिणी सभा की ओर से सिद्धि विनायक पूजन एवं सुंदरकांड पाठ, महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर धूलियागंज, शाम 7 बजे।
पूजन- दशलक्षण पर्व के अंतर्गत अभिषेक एवं पूजन, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आवास विकास काॅलोनी सेक्टर-7, शाम 7:30 बजे।
विमोचन- बाबा दुर्बलनाथ सेवा समिति की ओर से शोभायात्रा आमंत्रण पत्र का विमोचन, खटीकपाड़ा दुर्गा मंदिर, शाम 4 बजे।
- श्रीमद्भागवत सप्ताह सत्संग का पोस्टर विमोचन, अमल गार्डन देवीराम के सामने कारगिल चौराहा, दोपहर 12 बजे।
सम्मेलन- खाटू श्याम मंदिर की ओर से भजन संध्या एवं परिचय सम्मेलन (एक शाम खाटू श्याम जी के नाम), जीवनी की मंडी, रात 9 बजे।
कथा- संत मोरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड फतेहाबाद रोड, सुबह 10 बजे।
शृंगार- पंचम गणेश महोत्सव पर विशेष शृंगार, फूलबंगला एवं महाआरती, श्री वरदवल्लभा महागणपति मंदिर छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
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शिक्षा
सम्मान- उत्तर प्रदेशीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा की ओर से 125 शिक्षकों का सम्मान, पंचकुइयां स्थित माथुर वैश्य सभागार, दोपहर 3 बजे।
- शिवहरे समाज एकता परिषद की ओर से मेधावी छात्र-छात्रा सम्मान एवं शिवहरे रत्न अवार्ड समारोह, मंदिर श्री दाऊजी महाराज के शिवहरे भवन सदर भट्टी, सुबह 11 बजे।
कार्यक्रम- जश्ने से तालीम कार्यक्रम के तहत उर्दू के मेधावी छात्र-छात्राओं की हौसला अफजाई, यूथ हाॅस्टल संजय प्लेस, दोपहर 2:30 बजे।
संगोष्ठी- अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से संगोष्ठी का आयोजन, गायत्री पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम शास्त्रीपुरम, सुबह 11:30 बजे।
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स्वास्थ्य
सेमिनार- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन की ओर से डॉ. केजी सक्सेना मेमोरियल साइंटिफिक सेमिनार, होटल द रिच ग्रांड फतेहाबाद रोड, दोपहर 2 बजे।
शिविर- सुंदरानी धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, नवभारत हाॅस्पिटल नगला माकराैल, ग्वालियर रोड, सुबह 10 बजे से।
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अन्य
पुण्यतिथि- विश्व हिंदू महासंघ की ओर से गुरु अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, वाल्मीकि वाटिका सुभाष पार्क के सामने, दोपहर 12 बजे।
समारोह- समर्पण समिति की ओर से बसंत पंचमी सामूहिक विवाह समारोह के जोड़ों से स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह, समर्पण भवन दिल्ली गेट आगरा, दोपहर 12 बजे।
- भारत विकास परिषद निकुंज शाखा की ओर से राम जानकी महाआरती एवं सम्मान समारोह, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, रात 8:30 बजे।
- लायंस क्लब आगरा सर्वोत्तम का अधिष्ठापन समारोह, होटल ताज कन्वेशन सेंटर शिल्पग्राम रोड ताजगंज, सुबह 9 बजे।
सम्मेलन- अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सनातन शक्ति सम्मेलन, सूरसदन ऑडिटोरियम, दोपहर 1 बजे।
उद्घाटन- नीलांचल सेवा ट्रस्ट के नए सेंटर का उद्घाटन, राजामंडी रेलवे स्टेशन स्थित चामुंडा देवी मंदिर, सुबह 11 बजे।
स्वागत- विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जागो हिंदू यात्रा के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का स्वागत, लेमन ट्री होटल बाईपास आगरा, दोपहर 12 बजे।
कार्यक्रम- गांधी शिल्प बाजार में आल्हा गायन का विशेष कार्यक्रम, क्वीन एम्प्रेस मेरी पब्लिक लाइब्रेरी सदर बाजार, शाम 5 बजे।
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शोभायात्रा- लवकुश शोभायात्रा कमेटी की ओर से शोभायात्रा समारोह, कम्युनिटी हाॅल नगला पदी न्यू आगरा, सुबह 11 बजे।
अध्यात्म- राष्ट्रसंत आचार्य डाॅ. लोकेश मुनि और पूज्य मुनि समत्व सागर जी महाराज के दर्शन एवं चर्चा, निर्मल सदन छीपीटोला, सुबह 7 बजे।
समारोह- जनकपुरी आयोजक सम्मान समारोह, आगरा राॅयल इनफील्ड शोरूम, दोपहर 2 बजे।
विसर्जन- सोमनाथ धाम पर विराजमान गणपति का विसर्जन कार्यक्रम और शोभायात्रा, कैलाश घाट, दोपहर 1:30 बजे।
- श्रीसिद्धि विनायक गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन, आनंदपुरम काॅलोनी, सुबह 11 बजे।
आरती- श्री राम हनुमान मंदिर, बिजलीघर पर गणेश महोत्सव गणपति के 56 भोग, विशाल आरती व भजन, शिवाजी मार्केट, शाम 7 बजे।
सुंदरकांड- सनातन हिंदू संघ की ओर से सुंदरकांड पाठ, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर लोहामंडी आगरा, शाम 4 बजे।
- श्री अग्रवाल सुरीति प्रचारिणी सभा की ओर से सिद्धि विनायक पूजन एवं सुंदरकांड पाठ, महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर धूलियागंज, शाम 7 बजे।
पूजन- दशलक्षण पर्व के अंतर्गत अभिषेक एवं पूजन, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आवास विकास काॅलोनी सेक्टर-7, शाम 7:30 बजे।
विमोचन- बाबा दुर्बलनाथ सेवा समिति की ओर से शोभायात्रा आमंत्रण पत्र का विमोचन, खटीकपाड़ा दुर्गा मंदिर, शाम 4 बजे।
- श्रीमद्भागवत सप्ताह सत्संग का पोस्टर विमोचन, अमल गार्डन देवीराम के सामने कारगिल चौराहा, दोपहर 12 बजे।
सम्मेलन- खाटू श्याम मंदिर की ओर से भजन संध्या एवं परिचय सम्मेलन (एक शाम खाटू श्याम जी के नाम), जीवनी की मंडी, रात 9 बजे।
कथा- संत मोरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड फतेहाबाद रोड, सुबह 10 बजे।
शृंगार- पंचम गणेश महोत्सव पर विशेष शृंगार, फूलबंगला एवं महाआरती, श्री वरदवल्लभा महागणपति मंदिर छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
शिक्षा
सम्मान- उत्तर प्रदेशीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा की ओर से 125 शिक्षकों का सम्मान, पंचकुइयां स्थित माथुर वैश्य सभागार, दोपहर 3 बजे।
- शिवहरे समाज एकता परिषद की ओर से मेधावी छात्र-छात्रा सम्मान एवं शिवहरे रत्न अवार्ड समारोह, मंदिर श्री दाऊजी महाराज के शिवहरे भवन सदर भट्टी, सुबह 11 बजे।
कार्यक्रम- जश्ने से तालीम कार्यक्रम के तहत उर्दू के मेधावी छात्र-छात्राओं की हौसला अफजाई, यूथ हाॅस्टल संजय प्लेस, दोपहर 2:30 बजे।
संगोष्ठी- अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से संगोष्ठी का आयोजन, गायत्री पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम शास्त्रीपुरम, सुबह 11:30 बजे।
स्वास्थ्य
सेमिनार- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन की ओर से डॉ. केजी सक्सेना मेमोरियल साइंटिफिक सेमिनार, होटल द रिच ग्रांड फतेहाबाद रोड, दोपहर 2 बजे।
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शिविर- सुंदरानी धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, नवभारत हाॅस्पिटल नगला माकराैल, ग्वालियर रोड, सुबह 10 बजे से।
अन्य
पुण्यतिथि- विश्व हिंदू महासंघ की ओर से गुरु अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, वाल्मीकि वाटिका सुभाष पार्क के सामने, दोपहर 12 बजे।
समारोह- समर्पण समिति की ओर से बसंत पंचमी सामूहिक विवाह समारोह के जोड़ों से स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह, समर्पण भवन दिल्ली गेट आगरा, दोपहर 12 बजे।
- भारत विकास परिषद निकुंज शाखा की ओर से राम जानकी महाआरती एवं सम्मान समारोह, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, रात 8:30 बजे।
- लायंस क्लब आगरा सर्वोत्तम का अधिष्ठापन समारोह, होटल ताज कन्वेशन सेंटर शिल्पग्राम रोड ताजगंज, सुबह 9 बजे।
सम्मेलन- अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सनातन शक्ति सम्मेलन, सूरसदन ऑडिटोरियम, दोपहर 1 बजे।
उद्घाटन- नीलांचल सेवा ट्रस्ट के नए सेंटर का उद्घाटन, राजामंडी रेलवे स्टेशन स्थित चामुंडा देवी मंदिर, सुबह 11 बजे।
स्वागत- विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जागो हिंदू यात्रा के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का स्वागत, लेमन ट्री होटल बाईपास आगरा, दोपहर 12 बजे।
कार्यक्रम- गांधी शिल्प बाजार में आल्हा गायन का विशेष कार्यक्रम, क्वीन एम्प्रेस मेरी पब्लिक लाइब्रेरी सदर बाजार, शाम 5 बजे।