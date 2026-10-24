Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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भंडारा- बालूगंज बाजार कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन, बालूगंज पुलिस चौकी के पास दोपहर 3 बजे।

बैठक- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की बैठक, अतिथि वन में सुबह 11:30 बजे।

कार्यक्रम- भक्ति वेव संस्था की ओर से हेलो, हाय छोडो, हरे कृष्णा बोलो कार्यक्रम का आयोजन, अग्रवाल सेवा सदन, कमला नगर में शाम 6:30 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस में सुबह 9 बजे।

उद्घाटन- डिजिटल एक्स-रे, सीटी और एमआरआई इमेज सेवाओं का उद्घाटन, रेडियोडायग्नोसिस विभाग, एसएन मेडिकल कॉलेज में दोपहर 2 बजे।

स्थापना दिवस- हर्षित मेमोरियल दिव्यांग चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से स्थापना दिवस का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति, लोहामंडी में दोपहर 3 बजे।

सेमिनार- इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी समिति की ओर से कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 6.0 का आयोजन, जेपी पैलेस फतेहाबाद रोड, 2:30 बजे से रात 8 बजे तक।

कॉन्फ्रेंस- एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ आगरा वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, होटल होलीडे में रात 8 बजे।

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अन्य



सेमिनार- साइबर सुरक्षा सेमिनार का आयोजन, पीएल पैलेस, संजय प्लेस में शाम 4 बजे।



समारोह- क्षत्रिय सभा की ओर से क्षत्रिय वीरता एवं विजय पर्व समारोह, क्षत्रिय सेवा सदन, वाटरवर्क्स में दोपहर 12:30 बजे।



उत्सव- भारत विकास परिषद सुरभि की ओर से दिवाली उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत केसिनो थीम का आयोजन, ताज विलास, फतेहाबाद रोड में शाम 4 बजे।



डांडिया- फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार संगठन की ओर से डांडिया नाइट का आयोजन, होटल मार्क रॉयल, पुलिस लाइन में रात 9 बजे।



- श्री हरि बोल सेवा समिति की ओर से करवा चौथ और डांडिया उत्सव का आयोजन, द रमाना ग्रांड, प्रतापपुरा में रात 8 बजे।



महोत्सव- मित्र समिति की ओर से मित्र महोत्सव का आयोजन, नागरी प्रचारिणी सभा में शाम 4 बजे।



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धर्म-कर्म