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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Today's events in Agra City

Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sat, 24 Oct 2026 02:47 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:47 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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भंडारा- बालूगंज बाजार कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन, बालूगंज पुलिस चौकी के पास दोपहर 3 बजे।
बैठक- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की बैठक, अतिथि वन में सुबह 11:30 बजे।
कार्यक्रम- भक्ति वेव संस्था की ओर से हेलो, हाय छोडो, हरे कृष्णा बोलो कार्यक्रम का आयोजन, अग्रवाल सेवा सदन, कमला नगर में शाम 6:30 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस में सुबह 9 बजे।
उद्घाटन- डिजिटल एक्स-रे, सीटी और एमआरआई इमेज सेवाओं का उद्घाटन, रेडियोडायग्नोसिस विभाग, एसएन मेडिकल कॉलेज में दोपहर 2 बजे।
स्थापना दिवस- हर्षित मेमोरियल दिव्यांग चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से स्थापना दिवस का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति, लोहामंडी में दोपहर 3 बजे।
सेमिनार- इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी समिति की ओर से कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 6.0 का आयोजन, जेपी पैलेस फतेहाबाद रोड, 2:30 बजे से रात 8 बजे तक।
कॉन्फ्रेंस- एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ आगरा वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, होटल होलीडे में रात 8 बजे।
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अन्य

सेमिनार- साइबर सुरक्षा सेमिनार का आयोजन, पीएल पैलेस, संजय प्लेस में शाम 4 बजे।

समारोह- क्षत्रिय सभा की ओर से क्षत्रिय वीरता एवं विजय पर्व समारोह, क्षत्रिय सेवा सदन, वाटरवर्क्स में दोपहर 12:30 बजे।

उत्सव- भारत विकास परिषद सुरभि की ओर से दिवाली उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत केसिनो थीम का आयोजन, ताज विलास, फतेहाबाद रोड में शाम 4 बजे।

डांडिया- फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार संगठन की ओर से डांडिया नाइट का आयोजन, होटल मार्क रॉयल, पुलिस लाइन में रात 9 बजे।

- श्री हरि बोल सेवा समिति की ओर से करवा चौथ और डांडिया उत्सव का आयोजन, द रमाना ग्रांड, प्रतापपुरा में रात 8 बजे।

महोत्सव- मित्र समिति की ओर से मित्र महोत्सव का आयोजन, नागरी प्रचारिणी सभा में शाम 4 बजे।

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