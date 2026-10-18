मासूम की दर्दनाक माैत: पिता खेत में कर रहे थे काम, 14 माह का बेटा कुंडी में डूबा; परिवार में मचा कोहराम

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फफोतू गांव निवासी लालू प्रसाद खेत में सरसों की बुवाई करने गए थे। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी खेत पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपने पांच वर्षीय बेटे आरव के साथ छोटे बेटे कैरव को खेलने के लिए छोड़ दिया था। खेलते-खेलते 14 माह का कैरव पास में बनी सबमर्सिबल की कुंडी में जा गिरा और पानी में डूब गया।खेत में सरसों की बुवाई पूरी करने के बाद परिजनों ने कैरव की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव कुंडी में उतराता मिला। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में वे मासूम को लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे घर ले गए।