Agra News: स्टेशन से शाहकुली तक 22 लाख से चौड़ी होगी सड़क

विज्ञापन

फतेहपुर सीकरी। रेलवे स्टेशन से शाहकुली तक 300 मीटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने किया। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से 22 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान आयोजित जन चौपाल में विधायक ने लोगों ने समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण और नाली निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस मौके पर डॉ. रामेश्वर सिंह, नरेश चंद लवानिया, मनीष बंसल, अल्ताफ कुरैशी, भरत सिंह लोधी, राजकुमार, कल्लन सरपंच, छिद्दी सिंह, रामेश्वर पंडित, सुनील, जयपाल, प्रेम सिंह, राकेश, इमरान, शकील आदि मौजूद रहे।